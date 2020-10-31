Свердловчанин Виталий Апаков скончался спустя несколько часов, после того как его выписали из «красной зоны» больницы в Сысерти. Он находился в больнице несколько дней с пневмонией, однако тест на коронавирус был отрицательным.
Дочь Виталия Олеся рассказала, что мужчину осматривали в двух больницах Екатеринбурга. «Там сказали, что только в Сысерть. Потому что нигде в городе на тот момент мест не было», — приводит слова Олеси портал Е1.RU.
С 18 октября Апаков лежал в больнице в Сысерти, рассказывает дочь. Она добавила, что там мужчине сделали тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. «Он лежал в „красной зоне“, потому что в Сысерти вся больница перепрофилирована под лечение коронавируса. Но там лежат и с пневмонией, и ковидные», — отметила Олеся.
31 октября ей позвонили, и сказали, что Виталия выписывают, однако девушка объяснила, что она не может его забрать, так как находится в другом городе. В больнице объяснили, что пациента могут выписать, не дожидаясь родственников, и Олеся поехала за отцом. «Он был в ужасном состоянии: не мог ни идти, ни дышать. А медсестра просто его вывела с вещами и закрыла дверь в отделение», — сказала она. Дочь Виталия хотела отказаться от выписки, но в сысертской больнице ей не ответили.
Приехав домой, Олеся вызвала скорую помощь. Приехавшие медики начали измерять давление, делать кардиограмму, однако Виталий скончался.
URA.RU пыталось дозвониться до Минздрава Свердловской области. На звонок корреспондента агентства никто не ответил.
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