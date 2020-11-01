Первых зараженных коронавирусом курорт должен принять в конце этой недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки отказываются от отдыха на популярном пермском курорте «Усть-Качка». Так они отреагировали на новость о том, что на его территории будут развернуты дополнительные койки под размещение ковид-зараженных. На официальной странице курорта в соцсетях многие из них написали, что уже подыскивают другие варианты отдыха в новогодние каникулы.

«Есть информация, что под [зараженных] COVID-19 отдают весь корпус „Малахит“. И это только начало. Курорту выгодно сдать весь корпус. Само собой, от зимнего отдыха мы отказались», — написал пользователь Александр Илюхин на официальной странице курорта во «ВКонтакте».

Галина Ямалдинова высказала мнение, что властям нужно было строить инфекционную больницу, а не перепрофилировать курорт под больных коронавирусом. «Вот и пропал наш отдых! Столько лет ездили. Теперь куда ехать?» — задается вопросом женщина.

«Хотели забронировать [путевку], но узнали, что на курорте планируется разместить около 200 мест для больных COVID-19. Как такое вообще возможно? Это же очень опасно!» — отметила Оксана Кожемяко. По ее словам, логичнее было бы полностью перепрофилировать курорт под размещение зараженных, а не подвергать здоровых отдыхающих «огромной опасности».

В свою очередь, официальные представители курорта в ответ на комментарии пермяков заверили, что их опасения напрасны. «Если и будет прием пациентов с COVID-19, то точно в изолированном корпусе и с отдельным въездом/выездом, без свободного перемещения по курорту и в строгой изоляции как больных, так и всего работающего персонала с данными пациентами. Бояться нечего, мы вас уверяем», — пояснили они.

В минувшую пятницу по итогам заседания оперштаба стало известно, что на территории курорта «Усть-Качка» в обсервационном режиме будут развернуты около 200 коек. По словам и. о. вице-премьера правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергея Никифорова, их подготовят в конце этой недели. Еще порядка 120 мест планируется развернуть к 10 ноября в клинике РЖД. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял о том, что под размещение зараженных могут быть приспособлены и другие санатории и профилактории Пермского края.