Пермские санатории хотят подготовить к приему больных COVID-19

Зараженных могут разместить в «Усть-Качке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Санатории и профилактории в Пермском крае могут быть перепрофилированы под прием зараженных коронавирусом. Об этом на заседании краевого правительства заявил губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, одним из мест, где будет дополнительно развернут коечный фонд, может стать популярный курорт «Усть-Качка», расположенный вблизи Перми.

«Мы готовим дополнительное коечное пространство. У нас ведутся переговоры о возможности использовании мощностей профилакториев, в частности, санатория „Усть-Качка“. Считаю, что мы должны быть готовы к любому развитию событий», — обратился Махонин к членам правительства.

Он также попросил минздрав края ускорить работу по перепрофилированию медицинской клиники РЖД в Перми под прием больных COVID-19, пояснив, что все необходимые договоренности с руководством РЖД уже достигнуты. Губернатор подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому правительство должно «значительно усилить свою работу».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае дополнительно развернуты сотни коек под прием зараженных коронавирусом. Для этого в ряде больниц были перепрофилированы медицинские корпуса.