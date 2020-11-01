01 ноября 2020

В Турции сообщили об 11 россиянах, погибших от коронавируса

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Алексей Ерхов рассказал, за курортный сезон в Турции выявлено 326 россиян, болеющих коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За время курортного сезона в Турции от коронавируса умерли 11 россиян. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11», — цитирует «Интерфакс» Ерхова. При этом число зараженных коронавирусом российских туристов в Турции составляет 326, рассказал он.

Ерхов отметил, что сейчас в больницах Турции лежит 31 человек, а 81 турист находится на самоизоляции. Он подчеркнул, что с августа 2020 года Турцию посетили более миллиона российских туристов. Посол РФ уверен, что Турция принимает все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал URA.RU, что власти Турции обсуждают вариант сокращения международных рейсов. Это связано с набирающей обороты пандемией коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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