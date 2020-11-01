Российские школьники осквернили почти полсотни могил в Хэллоуин

Хулиганы в селе Алексеевка (Омская область) сломали 43 креста в ночь Хэллоуина. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД региона.
«Из хулиганских побуждений подростки сломали и повалили 43 креста», — передает «Ридус» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что хулиганам было от 9 до 12 лет.
Правоохранители провели беседы с подростками. Ранее они не были замечены в правонарушениях. Семьи, в которых они росли, также признали благополучными. МВД проводит проверку инцидента, а хулиганов поставили на учет в соответствующие службы.
Ранее подростки Костромской области также совершили вандализм на кладбище. Они повредили десятки надгробий.
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