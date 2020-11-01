01 ноября 2020

В Коми загорелась нефтяная шахта. В момент аварии в ней было 82 горняка

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Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, тоннель
Из шахты эвакуируют 82 горняка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Коми произошел пожар в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть». На момент аварии под землей находились 82 человека, сейчас их эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.

«В 20:03 1 ноября от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ „Яреганефть“. Всего на аварийном участке находятся 82 человека, выходят на поверхность», — передает сообщение ТАСС. Обстоятельства ЧП выясняются, информация о пострадавших пока не поступала.

«Яреганефть» работает на месторождении Тимано-Печоры — Ярегское, которое разрабатывается еще с 1939 года, предприятие входит в структуру «Лукойла». Это не первое ЧП в шахте, в 2017 году при проведении проходческих работ там произошел вывал куска породы в забое, тогда под землей оказались заблокированы более 100 шахтеров.

Обновлено в 23:43

В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» сообщили, что всех горняков вывели на поверхность. Однако работа шахты остановлена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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