В Коми произошел пожар в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть». На момент аварии под землей находились 82 человека, сейчас их эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.
«В 20:03 1 ноября от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ „Яреганефть“. Всего на аварийном участке находятся 82 человека, выходят на поверхность», — передает сообщение ТАСС. Обстоятельства ЧП выясняются, информация о пострадавших пока не поступала.
«Яреганефть» работает на месторождении Тимано-Печоры — Ярегское, которое разрабатывается еще с 1939 года, предприятие входит в структуру «Лукойла». Это не первое ЧП в шахте, в 2017 году при проведении проходческих работ там произошел вывал куска породы в забое, тогда под землей оказались заблокированы более 100 шахтеров.
Обновлено в 23:43
В пресс-службе ООО «Лукойл-Коми» сообщили, что всех горняков вывели на поверхность. Однако работа шахты остановлена.
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