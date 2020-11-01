Оппозиция на выборах в Молдавии обходит действующего президента

По данным 99,11% протоколов, в первом туре президентских выборов в Молдавии лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,61% голосов. Это почти на 3% больше, чем у действующего лидера страны Игоря Додона.
«Действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,01% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдавии. Тройку лидеров с 16,98% голосов замыкает Ренато Усатый — лидер «Нашей Партии», мэр Бельцы (второго по величине города страны).
Выборы признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Победитель определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев подтвердил возможность революции в Молдавии. По его словам, власть в стране сейчас очень слабая, пишет «Национальная служба новостей».
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