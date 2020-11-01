01 ноября 2020

Оппозиция на выборах в Молдавии обходит действующего президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за поправки в конституцию 2020, г. Пермь, выборы, голосование
ЦИК обработала более 99% бюллетеней Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По данным 99,11% протоколов, в первом туре президентских выборов в Молдавии лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,61% голосов. Это почти на 3% больше, чем у действующего лидера страны Игоря Додона.

«Действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,01% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдавии. Тройку лидеров с 16,98% голосов замыкает Ренато Усатый — лидер «Нашей Партии», мэр Бельцы (второго по величине города страны).

Выборы признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Победитель определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев подтвердил возможность революции в Молдавии. По его словам, власть в стране сейчас очень слабая, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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