Вирусолог раскрыл срок действия иммунитета к коронавирусу

Заразиться коронавирусом можно повторно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме человека всего несколько месяцев, после чего возможно повторное заболевание COVID. Именно поэтому вирус нельзя будет победить с помощью коллективного иммунитета — в этом поможет только инактивированная вакцина. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Ранее специалисты американского медицинского центра Маунт Синай заключили, что антитела к коронавирусу могут сохраняться у перенесшего COVID человека до пяти месяцев, пишет сайт VSE42.Ru. Преимущественно такая тенденция наблюдается у пациентов, которые переболели инфекцией в легкой или средней форме, уточняет RT.

«Лично у меня антитела к коронавирусу ушли через три месяца — и я заболел повторно. В связи с чем я оцениваю посткоронавирусный иммунитет примерно в полгода. И на основании этого очевидно, что не будет никакого коллективного иммунитета переболеванием. Надеяться остается лишь на вакцину — но только в том случае, если удастся создать хороший препарат», — рассказал Чепурнов.

По словам вирусолога, для борьбы с коронавирусом необходимо или такое «технологическое чудо», как пролонгированная вакцина, или убитая (инактивированная) вакцина, которую можно будет ставить повторно спустя некоторое время — по такому же принципу, как ставят вакцину от клещевого энцефалита.

«Например, вакцину центра имени Гамалеи „Спутник V“ нельзя будет ставить повторно, поскольку в основе — аденовирус, привить его заново не получится. Однако пока об этой вакцине известно не все, поэтому есть вероятность, что и она поможет. А инактивированную вакцину сейчас разрабатывает центр имени Чумакова — остается надеяться, что у них получится хороший препарат», — поделился специалист.