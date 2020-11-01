В ЯНАО загорелся магистральный газопровод

На Ямале на участке магистрального газопровода «Прогресс» произошел пожар. Об инциденте сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
«На 59-м километре магистрального газопровода „Ямбург — западная граница СССР“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ произошел разрыв с возгоранием», — говорится в сообщении. Участок с 32 по 60 км отключен. Пострадавших и ограничений подачи газа нет.
По подсчетам «Интерфакса», это пятая авария на магистралях «Газпрома» с начала года. В 2019 году их было семь.
Газопровод «Прогресс» был построен в 1988 году. Он был создан для транспортировки газа из Ямбургского месторождения в Европу.
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