01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

В ЯНАО загорелся магистральный газопровод

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Пожар произошел на участке магистрального газопровода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале на участке магистрального газопровода «Прогресс» произошел пожар. Об инциденте сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

«На 59-м километре магистрального газопровода „Ямбург — западная граница СССР“ ООО „Газпром трансгаз Югорск“ произошел разрыв с возгоранием», — говорится в сообщении. Участок с 32 по 60 км отключен. Пострадавших и ограничений подачи газа нет.

По подсчетам «Интерфакса», это пятая авария на магистралях «Газпрома» с начала года. В 2019 году их было семь.

Газопровод «Прогресс» был построен в 1988 году. Он был создан для транспортировки газа из Ямбургского месторождения в Европу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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