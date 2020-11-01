Иммунолог назвал необычный способ защититься от коронавируса

Одни вирусы могут защитить организм от других, уточнил врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Простуда и другие вирусные заболевания могут защитить организм от заражения коронавирусом. Таким мнением поделился врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен», — сказал Жемчугов радио Sputnik.

По словам врача, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны — естественный иммунный фактор. Но эффективность такого метода можно узнать только путем экспериментов, уточнил Жемчугов.

Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме человека всего несколько месяцев, рассказал URA.RU вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Поэтому возможно повторное заболевание COVID.