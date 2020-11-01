Власти предложили курганцам жаловаться на работу больниц

Курганцы могут пожаловаться на несоответствующие условия в больницах по телефону горячей линии. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы правительства Курганской области во «ВКонтакте».
«Жители Курганской области теперь могут пожаловаться на несоответствующие медико-санитарные условия в больницах по телефону», — говорится в сообщении. Курганцам предложили звонить на номера: 8 (3522) 25-03-03 и 8-800-300-43-00.
В правительстве добавили, что по данным номерам могут звонить не только обычные граждане, но и медики. Данная горячая линия, по информации пресс-службы, работает круглосуточно.
Однако некоторые пользователи в комментариях под постом указали, что сомневаются в данной инициативе. «А зачем давать один и тот же номер для жалоб и для записи к врачу? Людям наверняка трудно дозвониться», — написала одна из пользовательниц из Кургана. «Сейчас они [администраторы на горячей линии] говорят, что мы только записываем вызов врача на дом. [Зачем] тогда публиковать номер горячей линии по всем вопросам и жалобам?» — добавила жительница города Щучье.
Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в область на помощь в борьбе с COVID-19 начали приезжать медработники из других регионов, в том числе и военные.
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