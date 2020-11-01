01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Власти предложили курганцам жаловаться на работу больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, поликлиника, здравоохранение, болезнь, больница, медицина, выздоровление
Жалобы, которые касаются поликлиник, можно отправить на номера телефонов горячей линии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Курганцы могут пожаловаться на несоответствующие условия в больницах по телефону горячей линии. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы правительства Курганской области во «ВКонтакте».

«Жители Курганской области теперь могут пожаловаться на несоответствующие медико-санитарные условия в больницах по телефону», — говорится в сообщении. Курганцам предложили звонить на номера: 8 (3522) 25-03-03 и 8-800-300-43-00.

В правительстве добавили, что по данным номерам могут звонить не только обычные граждане, но и медики. Данная горячая линия, по информации пресс-службы, работает круглосуточно.

Однако некоторые пользователи в комментариях под постом указали, что сомневаются в данной инициативе. «А зачем давать один и тот же номер для жалоб и для записи к врачу? Людям наверняка трудно дозвониться», — написала одна из пользовательниц из Кургана. «Сейчас они [администраторы на горячей линии] говорят, что мы только записываем вызов врача на дом. [Зачем] тогда публиковать номер горячей линии по всем вопросам и жалобам?» — добавила жительница города Щучье.

Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в область на помощь в борьбе с COVID-19 начали приезжать медработники из других регионов, в том числе и военные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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