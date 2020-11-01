Сноуден захотел стать гражданином России

Эдвард Сноуден рассказал о намерении получить российский паспорт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден собирается получить российское гражданство. Об этом он написал в Twitter.

«В эту эпоху пандемии и закрытых границ мы [с супругой Линдси Миллс] подаем заявление на получение двойного гражданства США и России», — сообщил Сноуден. Его семья приняла такое решение, поскольку они с женой не хотят расставаться с сыном, который родится в ближайшее время и получит российское гражданство, уточняет телеканал 360.

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что члены его семьи останутся американцами — они с женой будут воспитывать ребенка, сохраняя американские ценности. Он уточнил, что с нетерпением ждет воссоединения с родственниками в США.

Ранее о том, что в семье Сноудена родится ребенок, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, пишет RT. До этого бывший сотрудник Агентства национальной безопасности заявил, что оказался в России в ловушке. Он также не скрывает, что его не устраивают некоторые российские законы, в том числе и о слежке.