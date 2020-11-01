В ХМАО зафиксирован всплеск смертей от коронавируса

В ХМАО от коронавируса второй день подряд умирает четыре пациента за сутки. Неделю назад это считалось рекордным значением. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 54 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — сообщают в оперштабе. Статистика по числу новых случаев по городам выглядит так:
- Сургут — 73;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нижневартовск — 12;
- Сургутский район — 10;
- Кондинский район — 10;
- Урай — 9;
- Нягань — 9;
- Покачи — 7;
- Радужный — 6;
- Нефтеюганский район — 6;
- Нижневартовский район — 6;
- Лангепас — 5;
- Советский район — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Югорск — 5;
- Когалым — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Мегион — 1.
Состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 111,47%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 252 человека. За сутки излечились 95 человек, за весь период пандемии — 24 291 югорчанин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО не удается снизить смертность от коронавируса. Начиная с 25 октября статистика не опускается ниже трех смертей за сутки. Ситуация не изменилась.
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