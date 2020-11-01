01 ноября 2020

США придумали способ борьбы с российскими С-400

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Комплексы С-400 несут потенциальную угрозу передовому оружию США Фото: Анна Майорова © URA.RU

В США появится законопроект, регулирующий продажу передового истребителя F-35 другим странам. Особые ограничения коснутся государств, которые приобрели иностранные технологии, угрожающие американским, в том числе российскую систему С-400. Сейчас над документом работают сенаторы.

«Сенаторы-демократы настаивают на включении в закон пункта о запрете продажи истребителей государствам, закупившим иностранное вооружение, которое несет потенциальную угрозу F-35. Например, российские зенитно-ракетные комплексы С-400», — пишет портал Breaking Defense.

Член палаты представителей от Демократической партии Элиот Энгель также предложил ввести особые условия продажи вооружения странам Ближнего Востока. По его мнению, если они захотят приобрести F-35, то должны будут проинформировать Вашингтон относительно планов по использованию истребителя. Новые правила будут распространяться и на страны, не входящие в НАТО.

В начале октября в Турции прошли испытания приобретенных у России противоракетных комплексов С-400. Вашингтон решительно осудил эти испытания и предупредил Турцию о «серьезных последствиях», напоминает «Национальная служба новостей». Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет отказываться от российских зенитно-ракетных систем С-400. Военный эксперт Майкл Годвин считает, что С-400 способен уничтожить такую цель, как F-35, пишет «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...