Регионы получат миллиарды на бесплатные лекарства от коронавируса

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Регионы РФ получат более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Более 5,04 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Также правительство выделило более 24 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19, напоминает «Национальная служба новостей». Более миллиарда рублей было выделено на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса в регионах, сообщает RT. Вместе с тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в условиях пандемии коронавируса проект бюджета на следующий год получился «напряженным», в нем есть дефицит, пишет «Дни.ру».

Ранее стало известно, что в России наблюдается дефицит лекарств на фоне распространения COVID-19. В связи с этим Минпромторг изменил правила отпуска лекарств из аптек. В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России будет бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов с коронавирусом. Также российский лидер заявил о необходимости отправлять комиссии в регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом.