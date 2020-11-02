«Единая Россия» запустила проект по поиску кандидатов в Госдуму

«Единая Россия» будет отбирать кандидатов в Госдуму с помощью конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» начала принимать заявки на участие в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап». Из его участников партия будет отбирать кандидатов для выборов в Госдуму 2021 года. С помощью конкурса единороссы планируют привлечь в свои ряды новых талантливых политиков.

Потенциальные кандидаты должны отвечать нескольким критериям: быть старше 21 года, иметь опыт общественной и политической деятельности, работы с избирателями, а также медийную известность. Заявки на участие принимаются на сайте проекта . На первом этапе конкурсантам предстоит пройти отбор с помощью анкетирования, затем состоится обучающий модул Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». После этого участникам предстоит создать собственные электоральные проекты в регионах. Организаторы выберут из них лучшие на основе социологических замеров.

По словам Бориса Хохрякова, конкурс полезен и опытным политикам Фото: пресс-служба «Единой России»

Отобранные финалисты пройдут второй этап обучения, и только тогда за ними закрепят наставников для консультаций во время избирательной кампании. Заммруководителя ЦИК «Единой России» Роман Романов отметил, что партия первой среди других политических организаций начала обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы. «Уверен, что благодаря такому отбору и обучению, в „Единой России“ появятся яркие кандидаты, способные достойно представлять интересы граждан в Государственной Думе нового созыва», — отметил Романов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что по результатам сентябрьских выборов в представительные и законодательные органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. Часто — врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне, считает Турчак. При этом «Единая Россия» ставит задачу сохранить конституционное большинство в Госдуме.

Участники конкурса будут разрабатывать электоральные проекты в регионах Фото: пресс-служба «Единой России»

С 2018 года конкурс «ПолитСтартап» проводился партией для поиска кандидатов на региональных выборах. Для участников существовало возрастное ограничение в 35 лет. Но в случае с «Федеральным ПолитСтартапом» его было решено убрать. Секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев сообщил, что в прошлые годы конкурс хорошо себя зарекомендовал: «Депутат городской думы Иван Портнов, [в 2019 году] на старте выборной кампании, не известный широкому кругу избирателей, уверено обошел сильнейшего соперника, который даже не сомневался в своей победе». Секретарь югорского реготделения партии Борис Хохряков отметил, что конкурс полезен не только молодым политикам, но и опытным.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев говорил, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время пандемии. Политик подчеркивал, что «Единой России» необходимо сохранить вокруг себя таких людей, так как это «самый высший политический капитал». 2 ноября в СМИ попали данные о том, что «Единая Россия» составила список из 75 депутатов Госдумы, переизбрание которых в 2021 году оказалось под вопросом. По сообщению «Коммерсанта», поводом для их включения в «красную» зону стала потеря связи с избирателями.