СМИ: налоговая заблокировала счета Black Star

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Комиссия по лесному хозяйству. Ханты-Мансийск, фнс, нашивка
ФНС заблокировала счета компании в нескольких банках Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Московская налоговая заблокировала счета музыкального лейбла Black Star, одним из основателей которого является рэпер Тимати (Тимур Юнусов). По данным СМИ, компания не оплачивала налоги.

«ФНС заблокировала счета компании в „Альфа-Банке“, „Банке24“, „Райффайзенбанке“ и „Сбере“», — пишет издание Mash. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей Black Star, на почту направлен запрос.

В июле рэпер Тимати заявил об уходе из Black Star. Музыкант уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе в сети бургерных, картингов и автомоек. Продюсер Иосиф Пригожин связал уход Тимати с пандемией коронавируса, которая, по его мнению, изменила многие обстоятельства жизни. Сейчас лейбл представляют музыканты Клава Кока, Миша Марвин, Мот, Natan и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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