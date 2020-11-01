Новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается провести серию тайных инспекционных поездок по округу, чтобы проверить работу подчиненных. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Сатретдинов таким образом будет знакомиться с работой местных управлений и отделов полиции. Приезжать в муниципалитеты будет без предупреждения. Довольно распространенная практика, надо сказать. Бывший руководитель югорской полиции [Василий] Романица также практиковал такие поездки», — сообщил инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным органам, считает, что провести тайные инспекции у нового главы УМВД ХМАО все равно не получится: «В 99% случаев информация о планах Сатретдинова просочится. Либо кто-то из аппарата главка расскажет, да элементарно даже машину главы окружной полиции зафиксируют во въезде в город, так что местное начальство в любом случае будет знать о визите полковника».
В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Сатретдинова личному составу югорской полиции представлял российский министр МВД Владимир Колокольцев в режиме ВКС. Он также обозначил перед новым руководителем круг приоритетных задач, среди них — борьба с мошенничествами, раскрытие преступлений в сфере ТЭК и ликвидация каналов наркотрафика.
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