02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Власти помогут устроиться на работу выпускникам тюменского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
Выпускникам ТюмГУ помогут устроиться на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с областным департаментом труда и занятости населения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Там добавили, что соглашение будет способствовать, в том числе, решению вопросов трудоустройства выпускников ТюмГУ.

«Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является анализ эффективности активной политики занятости на региональном рынке труда на основе микроданных о зарегистрированных безработных с помощью современных методов экономического анализа и эконометрического моделирования», — пояснила агентству и. о. проректора ТюмГУ Таисья Погодаева.

Она добавила, что впервые в России исследования по этому направлению будут реализованы совместно двумя лабораториями — ТюмГУ и НИУ ВШЭ в рамках проекта «Зеркальных лабораторий НИУ ВШЭ». Планируется, что взаимодействие между партнерами положительно скажется на интеграции науки, образования и практики в сфере анализа, разработки и оценки эффективности реализации мер государственной политики занятости населения Тюменской области. Проект будет реализован на на базе Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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