01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

На центральных улицах Кургана не горят фонари. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, электричество, фонарь освещения, уличный фонарь
Курганец заметил, что не везде в центре города горят фонари (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана заметил, что в центре города в темное время суток не горят фонари на четырех улицах. Об этом он сообщил на портале «Обратись».

«Отсутствует освещение в центре города», — написал обратившийся. Он прикрепил фотоотчет с улиц, где не горели фонари, и попросил принять меры.

По словам горожанина, фонари не горели на четырех участках улиц. Он заметил, что полностью освещение отсутствовало на улицах Тобольная (участок от ул. Пушкина до ул. Гоголя), Красина (участок от ул. К. Мяготина до ул. Гоголя), Гоголя (участок от ул. Красина до ТРЦ «Пушкинский»). Курганец добавил, что частично не горели фонари на улице К. Мяготина (участок от ул. Р. Зорге до ул. Красина).

На момент написания новости обратившийся не получил ответ на свое письмо. URA.RU направило вопросы по данной теме в пресс-службу мэрии Кургана.

В июле 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков лично проверил вечернее освещение в центре Кургана. Тогда он отметил, что с заменой обычных светильников на энергоэффективные появились комфортность и хорошая освещенность.

Курганец заметил, что не на всех улицах в центре города горят фонари
Фото: портал «Обратись»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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