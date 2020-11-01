Житель Кургана заметил, что в центре города в темное время суток не горят фонари на четырех улицах. Об этом он сообщил на портале «Обратись».
«Отсутствует освещение в центре города», — написал обратившийся. Он прикрепил фотоотчет с улиц, где не горели фонари, и попросил принять меры.
По словам горожанина, фонари не горели на четырех участках улиц. Он заметил, что полностью освещение отсутствовало на улицах Тобольная (участок от ул. Пушкина до ул. Гоголя), Красина (участок от ул. К. Мяготина до ул. Гоголя), Гоголя (участок от ул. Красина до ТРЦ «Пушкинский»). Курганец добавил, что частично не горели фонари на улице К. Мяготина (участок от ул. Р. Зорге до ул. Красина).
На момент написания новости обратившийся не получил ответ на свое письмо. URA.RU направило вопросы по данной теме в пресс-службу мэрии Кургана.
В июле 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков лично проверил вечернее освещение в центре Кургана. Тогда он отметил, что с заменой обычных светильников на энергоэффективные появились комфортность и хорошая освещенность.
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