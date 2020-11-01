01 ноября 2020
31 октября 2020

Челябинец победил в проекте «Удивительные люди». «Так может каждый»

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец давно увлекается ментальной арифметикой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инженер из Челябинска Дмитрий Борисов победил в пятом сезоне телешоу «Удивительные люди» на «России 1». Он сумел покорить жюри удивительной способностью вычислить в уме корень 9999 степени из числа, состоящего из 80 цифр. Челябинец смог справиться с этим за несколько минут.

Как уточнили организаторы шоу, новый чемпион проекта получил главный приз — миллион рублей и сертификат на путешествие по России. По мнению самого победителя, в его способностях нет ничего удивительного. «Это сможет каждый, нужно лишь потренироваться», — заключил он.

Инженер много лет занимается ментальной арифметикой и даже создал специальный сайт «Развивайка», где предлагает тренировать свой мозг и развивать способности в игровой форме. Связаться с победителем корреспонденту URA.RU не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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