Инженер из Челябинска Дмитрий Борисов победил в пятом сезоне телешоу «Удивительные люди» на «России 1». Он сумел покорить жюри удивительной способностью вычислить в уме корень 9999 степени из числа, состоящего из 80 цифр. Челябинец смог справиться с этим за несколько минут.
Как уточнили организаторы шоу, новый чемпион проекта получил главный приз — миллион рублей и сертификат на путешествие по России. По мнению самого победителя, в его способностях нет ничего удивительного. «Это сможет каждый, нужно лишь потренироваться», — заключил он.
Инженер много лет занимается ментальной арифметикой и даже создал специальный сайт «Развивайка», где предлагает тренировать свой мозг и развивать способности в игровой форме. Связаться с победителем корреспонденту URA.RU не удалось.
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