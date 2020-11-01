Депутата думы Тюменского района Ирину Кондратенко обвинили в том, что она проводит закрытые платные семинары по продвижению продукции «Гербалайф» в детской школе искусств «Фантазия» поселка Боровский, директором которой является. Недовольные этим местные жители написали открытое обращение по этому поводу в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Сама Кондратенко обвинения в свой адрес категорически отрицает.
«Уважаемая Ирина Александровна, имеется ли у вас договор аренды на осуществление коммерческой деятельности (проведение тренингов) в стенах ДШИ „Фантазия“ или вы как депутат и как директор использовали здание в своих личных интересах?» — написали в открытом письме жители поселка Боровский.
По словам авторов обращения, стоимость участия в семинаре составила 270 рублей с человека. В телефонном разговоре с URA.RU директор боровской ДШИ «Фантазия» пояснила агентству, что в учебном заведении действительно проходили тренинги, но их организатором она не является. «Занятия проходили в рамках сотрудничества с женским клубом «Будь в форме». У нас с ними заключен договор. Это не реклама «Гербалайфа», а часть досуговых мероприятий для взрослых, которые не выходят за рамки деятельности «Фантазии», — пояснила она агентству.
Кондратенко пообещала предоставить агентству контактные данные женского клуба «Будь в форме», но после этого перестала отвечать на звонки журналистов. В департамент образования Тюменской области направлен письменный запрос.
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