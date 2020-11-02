Меркель предупредила мир о новой волне коронавируса

Людей ждут трудные зимние месяцы с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за холода зимой коронавирус станет еще агрессивнее. Ближайшее время будет тяжелым, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее», — цитирует Меркель «Российская газета». Германия уже вплотную приблизилась к границе возможностей системы здравоохранения страны, отметила Канцлер.

Сейчас в ФРГ введен ограниченный карантин, пишет агентство Nation news. В стране закрыты рестораны, театры, клубы и кино. Несмотря на это, за последние 10 дней количество больных в отделениях интенсивной терапии выросло в два раза, говорит Меркель. Глава Германии призвала всех соблюдать меры предосторожности.

В России уже четвертый день фиксируют более чем по 18 тысяч зараженных коронавирусом в сутки, напоминает телеканал 360. Вирусолог отмечает, что даже начало вакцинации не остановит рост заболеваемости.