Вирусолог: российская вакцина от коронавируса бессильна

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Вакцина «Вектора» не поможет россиянам защититься от коронавируса (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, сделанная российским центром «Вектор», бессильна против болезни. Причину бессилия этой вакцины объяснил URA.RU сам бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Эффективности вакцины у „Вектора“ нету. Я надеюсь, что ее вообще очень быстро снимут с производства. Пептидные вакцины не могут быть эффективны. Россияне рискуют тем, что будут считать себя вакцинированными и защищенными, но ничего не получат», — говорит Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что он больше доверяет «убитой» вакцине. Такой препарат на основе мертвого коронавируса разработали в Центре Чумакова. Эта вакцина пока не дошла до третьей стадии испытаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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