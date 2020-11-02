Назван главный подозреваемый в убийстве «колбасного короля»

По подозрению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова задержан 49-летний Александр Мавриди. Однако он, по версии следствия, выступал лишь исполнителем. Личность заказчика убийства до сих пор остается неизвестной.
Существует несколько версий того, кто мог заказать убийство Маругова. На первом месте — бывшая жена бизнесмена Татьяна Магурова, брак с которой длился более 20 лет, сообщает telegram-канал Baza. Второй в списке — кто-то из бывших партнеров по бизнесу, с которыми конфликтовал «колбасный король». Еще одна версия — ограбление.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 2 ноября в Истре из арбалета застрелили владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова. Его супруге удалось сбежать, напоминает «Ридус». После убийства «колбасного короля» налетчики сбежали на автомобиле.
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