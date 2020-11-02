В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»

Владелец «Мясной империи» скончался на месте Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Истре из арбалета застрелили владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова. Возбуждено уголовное дело.

«Несколько человек в масках проникли в помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Источник Lenta.ru в правоохранительных органах сообщил, что мужчину пытали. По данным издания, Маругова застрелили, когда его супруга сбежала.

Налетчики сбежали на автомобиле. Правоохранительные органы занимаются поиском преступников. По неподтвержденной информации, нападение совершили три выходца из ближнего зарубежья.