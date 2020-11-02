Москалькова призвала индексировать пенсии работающим россиянам

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Жители города нарушают режим самоизоляции. Курган , бабушки, женщины, пенсия
Кроме того, омбудсмен  выступила за «прозрачность и понятность» начисления пенсионных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работающим гражданам необходимо индексировать пенсии. Об этом во время форума «Сообщество» заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам», — сообщила Москалькова в своем Instagram. Кроме того, она выступила за «прозрачность и понятность» начисления пенсионных выплат. Омбудсмен напомнила, что пенсии работающих россиян не индексируются практически 5 лет. Это было сделано в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов не поддержал идею партий «Справедливая Россия» и ЛДПР об индексации пенсии работающим гражданам. Он объяснил это тем, что пенсия — компенсация утраченного заработка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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