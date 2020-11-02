Российских водителей, которые сделают минимальные изменения в автомобиле, могут обязать пройти внеплановый техосмотр. Пройти его придется даже после смены магнитолы или сигнализации. Об этом говорится в письме сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.
Так, россиянам придется согласовать установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. В поправки хотят внести также установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. После этих изменений машину нужно будет на эвакуаторе доставить на внеочередной технический осмотр, говорится в документе.
«Поправки также вводят запрет на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и др. Сегодня эти комплектующие после восстановительного ремонта устанавливаются на автомобили», — пишут «Известия». Сенатор призвал Мантурова отказаться от таких изменений, поскольку россиянам придется покупать дорогие запчасти. А эксперты считают, что принятие поправок в текущей редакции может привести к тому, что автовладельцы начнут ремонтировать машины самостоятельно. Это, по их мнению, снизит уровень безопасности на дорогах.
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