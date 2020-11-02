02 ноября 2020

В РФ хотят ужесточить правила ремонта машин. Пройти техосмотр придется даже после смены магнитолы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пройти техосмотр придется даже после смены магнитолы или сигнализации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских водителей, которые сделают минимальные изменения в автомобиле, могут обязать пройти внеплановый техосмотр. Пройти его придется даже после смены магнитолы или сигнализации. Об этом говорится в письме сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.

Так, россиянам придется согласовать установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. В поправки хотят внести также установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. После этих изменений машину нужно будет на эвакуаторе доставить на внеочередной технический осмотр, говорится в документе.

«Поправки также вводят запрет на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и др. Сегодня эти комплектующие после восстановительного ремонта устанавливаются на автомобили», — пишут «Известия». Сенатор призвал Мантурова отказаться от таких изменений, поскольку россиянам придется покупать дорогие запчасти. А эксперты считают, что принятие поправок в текущей редакции может привести к тому, что автовладельцы начнут ремонтировать машины самостоятельно. Это, по их мнению, снизит уровень безопасности на дорогах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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