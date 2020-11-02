02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Пермским школьникам продлевают каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, гимназия, дети, ученик, рюкзак, мальчик, школа, коридор школы, лицей
Пермским школам рекомендовали продлить каникулы до 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Школам Пермского края региональное министерство образования рекомендовало продлить осенние каникулы до 8 ноября. Пресс-служба краевого правительства сообщает, что окончательное решение должны принять в каждом учебном заведении самостоятельно.

«Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника», — сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Родителей школьников также призвали не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, чтобы не подвергать последних риску заражения коронавирусом. Поскольку дети чаще болеют COVID-19 бессимптомно, но при этом являются распространителями инфекции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...