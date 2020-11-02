Пермским школьникам продлевают каникулы

Школам Пермского края региональное министерство образования рекомендовало продлить осенние каникулы до 8 ноября. Пресс-служба краевого правительства сообщает, что окончательное решение должны принять в каждом учебном заведении самостоятельно.
«Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника», — сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
Родителей школьников также призвали не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, чтобы не подвергать последних риску заражения коронавирусом. Поскольку дети чаще болеют COVID-19 бессимптомно, но при этом являются распространителями инфекции.
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