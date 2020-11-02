В Екатеринбурге больных коронавирусом отправляют в общую очередь

Больных с симптомами коронавируса должны принимать отдельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В поликлинике №1 екатеринбургской ЦГКБ №7 лиц с подозрением на коронавирус принимают вместе с другими пациентами. Как рассказал URA.RU горожанин Дмитрий, отдельно направляют только на первичный прием.

«Пропало обоняние и вкус, поднялась температура, начался кашель. Вызвать врача на дом не удалось — температура была ниже 38 градусов. Предложили прийти в поликлинику. Первичный прием заболевших осуществляется в помещении с отдельным входом. Фельдшер взял тест на коронавирус, выдал мне больничный и велел явиться на прием к участковому терапевту через несколько дней», — рассказал читатель.

Больничный надо было продлять, поэтому он пришел на прием. В поликлинике, по словам Дмитрия, была создана общая очередь в регистратуру и непосредственно к врачу. Участковый врач, зная о том, что взят тест, тем не менее, предложила пациенту вновь явиться к ней на прием через несколько дней, чтобы продлить больничный. Результаты ПЦР до сих пор не готовы, рассказал Дмитрий.

В приемной главврача ЦГКБ №7 на звонок не ответили. URA.RU обратилось за комментарием в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там признали нарушение протокола в данной ситуации. «Людям с температурой и симптомами ОРВИ не нужно ходить в поликлинику, нужно все же вызвать врача на дом, дозвонившись до службы неотложной помощи. Если симптомы легкие, то допустимо консультирование по телефону — это нормальная практика, позволяющая оказать нужную помощь, при этом снизив нагрузку на систему и минимизировав социальные контакты», — пояснили в оперштабе.