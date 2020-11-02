Мэром челябинского города занялись силовики

Александра Виноградова подозревают в незаконном начислении себе премий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении пока неустановленных должностных лиц мэрии Троицка возбуждено уголовное дело по ч. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП). По данным URA.RU, одним из фигурантов дела может стать мэр Троицка Александр Виноградов.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Троицка», — говорится в сообщении официального telegram-канала КСП. «В основу дела легло заключение КСП, — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. — Выявлены многочисленные факты незаконных решений о премировании руководства мэрии Троицка»

«Речь идет о том, что Виноградов на протяжении двух лет сам себе незаконно выписывал премии, — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. — Общая сумма премий превысила миллион рублей. По закону, премии главе города согласовываются с собранием депутатов».

Виноградов, когда до него дозвонился корреспондент URA.RU, от комментариев отказался. «Все вопросы к следственному комитету», — заявил он. Виноградов занимает пост мэра Троицка с сентября 2014 года.