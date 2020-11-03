Соцсети хотят спасти сына Рудковской, который пожаловался на нее. «Я/мы Гном Гномыч»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, плющенко евгений, рудковская яна
Яну Рудковскую раскритиковали за отношение к сыну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семилетний сын российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской пожаловался на свою мать. Александр, которого в семье называют Гном Гномычем, заявил, что ему не нравится сниматься для Instagram — он делает это только по инициативе его матери. В результате пользователи соцсетей решили, что Гном Гномыча надо спасать. Самые яркие высказывания — в подборке URA.RU.

«У меня нет на телефоне своего Instagram. Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом — это долго еще. В выходные надо все снимать», — пожаловался Плющенко-младший в интервью Sports.ru.

Некоторые пользователи в соцсетях раскритиковали родителей Александра Плющенко. Многие заявили о том, что Яна Рудковская не жалеет его и пытается на нем заработать.

Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: «ВКонтакте»
Фото: «ВКонтакте»

Ряд пользователей призвал отказаться от критики семьи Рудковской и Плющенко. Они считают, что родители Гном Гномыча не делают ничего плохого.

Фото: «ВКонтакте»
Фото: «ВКонтакте»

Однако большинство просто посочувствовали ребенку. По мнению некоорых пользователей, у Гном Гномыча совсем не было детства.

Фото: Twitter
Фото: «ВКонтакте»
Фото: Twitter
Фото: «ВКонтакте»
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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