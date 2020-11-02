У Игоря Торочена взломали Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Instagram депутата Госдумы от Свердловской области, представителя ЛДПР Игоря Торощина появилась серия сообщений, в которых он просит отправить ему на карточку деньги на лечение сына. Парламентарий заявил, что его страницу взломали, сейчас он пытается получить к ней доступ.

В личном аккаунте депутата неизвестные разместили четыре изображения, на одном из которых — сын Торощина, фотографию которого политик публиковал несколько недель назад. Рядом с картинкой текст с множеством пунктуационных и грамматических ошибок: «Мой сыночек умирает. Срочно помогите любой копейкой. Займите, кто сколько может, я все верну. Вчера вечером 02.11 сына сбила машина. Водитель скрылся с места ДТП. Сын в реанимации, в сознание еще не приходил. Ему срочно требуется дорогостоящая операция, сумма имплантат пластины в череп, стоит 2 млн рублей, сама операция бесплатная, нужна только пластина которая индивидуально делается под каждого человека. У меня есть 1.5 миллиона. Без денег он не выживет».

Еще на одной фотографии скан паспорта на имя Игоря Андреевича Торощина, причем дата и место рождения — 9 декабря 1985 года, город Ирбит — те же, что у депутата Госдумы. Номер и серия документа на изображении обрезаны. От имени депутата опубликован номер карты, на который подписчиков просят отправить деньги. Отмечая, что она выдана в «Альфа-Банке» и зарегистрирована на имя Игоря Торощина. В реальности эмитентом карты является «Росбанк».

Игорь Торощин подтвердил факт взлома страницы в Instagram: «Мою страницу в инстаграм взломали! Не переводите деньги. Если кто-то из Вас знает, как быстро восстановить доступ, буду благодарен за помощь», — написал парламентарий в Facebook.