В прокуратуре Пермского края вновь сменился руководитель

Прокуратуру Пермского края вновь возглавил Виталий Ильенков. Информация отражена на сайте надзорного органа. Ильенков руководит ведомством в статусе исполняющего обязанности.
В пресс-службе краевой прокуратуры URA.RU подтвердили, что Ильенков приступил к работе с понедельника, 2 ноября. «Он вышел из больничного и приступил к работе», — пояснили в прокуратуре края.
Ильенков находился на больничном с 5 октября. Обязанности прокурора края были временно возложены на замруководителя надзорного органа Андрея Назарова. URA.RU писало, что 24 сентября президент Владимир Путин отправил прокурора Пермского края Андрея Юмшанова в отставку.
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