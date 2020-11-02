02 ноября 2020
01 ноября 2020

В прокуратуре Пермского края вновь сменился руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Ильенков приступил к обязанностям руководителя краевой прокуратуры Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокуратуру Пермского края вновь возглавил Виталий Ильенков. Информация отражена на сайте надзорного органа. Ильенков руководит ведомством в статусе исполняющего обязанности.

В пресс-службе краевой прокуратуры URA.RU подтвердили, что Ильенков приступил к работе с понедельника, 2 ноября. «Он вышел из больничного и приступил к работе», — пояснили в прокуратуре края.

Ильенков находился на больничном с 5 октября. Обязанности прокурора края были временно возложены на замруководителя надзорного органа Андрея Назарова. URA.RU писало, что 24 сентября президент Владимир Путин отправил прокурора Пермского края Андрея Юмшанова в отставку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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