В Челябинске выявили ОПГ, которая работала в семи регионах России

У ОПГ изъяли более 35 миллионов рублей и квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской областном суде 3 ноября вынесен приговор организатору и участникам преступного сообщества, члены которого распространяли наркотики в семи регионах России. Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, организатор был осужден на 22 года колонии строгого режима.

«В суде установлено, что один из обвиняемых в ноябре 2015 создал преступное сообщество, состоящее из двух организованных групп. Они с ноября 2015 по май 2017 продавали синтетические наркотики на территории города Челябинска и Челябинской области, а также городов Казань, Уфа, Пермь, Оренбург, Ижевск и Тюмень в интернет-магазинах», — отметили в прокуратуре региона.

После поимки преступников было изъято более 34 млн рублей, а также свыше 5 кг наркотиков. Организатора ОПГ отправили в колонию строгого режима на 22 года. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Остальным соучастникам назначено наказание от 7 до 20 лет лишения свободы со штрафами от 400 тысяч до 1 млн рублей. Им предстоит отбыть наказание исправительных колониях общего и строгого режима сроком от 1 до 2 лет. Также судом были конфискованы квартира и порядка полутора миллионов рублей. Имущество и деньги переданы в государственную собственность.