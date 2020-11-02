Источники: на ректора медакадемии в Екатеринбурге возбуждено дело

Ольгу Ковтун подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело, фигурантом которого стала Ольга Ковтун, ректор медицинского университета в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах, а также в самом вузе.

«Неделю назад Ковтун была на допросе в следственном управлении. Ранее в вузе прошли обыски: в кабинете ректора, в отделе кадров и юридическом отделе», — рассказал инсайдер. По его данным, Ковтун дала признательные показания.

Дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями», поводом для него стало фиктивное трудоустройство некоей Новоселовой. Ведет дело первый отдел по расследованию особо важных дел свердловского следственного комитета, который возглавляет Алексей Шмаков, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД.

По данным URA.RU, Ольга Ковтун стала активно сотрудничать со следствием, дав показания на высокопоставленных чиновников. За это ее дело будет рассмотрено в суде в особом порядке, максимум, что она получит — судебный штраф, что позволит ей избежать судимости.

В свердловском Следственном управлении СК РФ отказались комментировать данную тему. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что пока воздерживается от комментариев. Отказались комментировать ситуацию и в пресс-службе Уральского государственного медицинского университета. Сама Ольга Ковтун не ответила на звонки на свой сотовой и на сообщения в мессенджере (хотя прочитала их).

Ранее URA.RU сообщало, что на ректора УГМУ Ольгу Ковтун была подана жалоба в прокуратуру: ей вменяли в вину нарушения при госзакупках, когда в списке членов комиссии оказались люди, уволившиеся из вуза за год до этого, падение научного уровня преподавательского состава и ряд других. При этом в самой медакадемии URA.RU заявляли, что в этом году никаких проверок по линии прокуратуры у них не проходило.