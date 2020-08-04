Прокуратура Екатеринбурга проверит ректора медуниверситета

Автор жалобы просит проверить работу Ольги Ковтун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прокуратуру Екатеринбурга поступила жалоба на ректора Уральского государственного медицинского университета Ольгу Ковтун. По поступившему заявлению проводится проверка, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В жалобе, которая находится в распоряжении редакции, Ковтун предъявляется ряд претензий. В частности, речь идет о нарушениях при госзакпуках, когда якобы в списке членов комиссии оказались люди, уволившиеся из УГМА за год до этого. В вину ректору главного медвуза Урала ставится падение уровня остепененности (процент преподавателей с учеными степенями) профессорско-преподавательского состава: с 2017 по 2019 годы эта цифра снизилась с 76.7% до 66.6%. Приводятся претензии и по ряду других вопросов.

Ранее URA.RU писало, что в 2019 году в министре науки и высшего образования РФ был подписан приказ, приостанавливающий в вузе работу диссертационного совета. Деятельность была приостановлена «в связи с нарушениями диссертационным советом требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел соискателей ученых степеней». В результате УГМУ в 2019 году трижды не смог пройти процедуру аккредитации. Вуз получил аккредитацию весной 2020 года.

В прокуратуре пока не комментируют ситуацию. Редакцию URA.RU попыталась дозвониться до Ольги Ковтун, но ее телефон не отвечает. В пресс-службе УГМУ сказали, что знают «об этой анонимке», но от комментариев воздержались.

Бывшая вице-премьер правительства Пермского края и глава краевого минздрава Ольга Ковтун стала ректором УГМУ в ноябре 2017 года.

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