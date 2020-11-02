02 ноября 2020

После каникул свердловских школьников переведут на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей отправят учиться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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После каникул школьники Свердловской области уйдут на дистанционное обучение, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга. Он пообещал, что дистант продлится всего неделю.

Решение Креков объяснил в первую очередь большим числом болеющих учителей. «Учителя стали за короткое время одной из самых болеющих категорий и соответственно, распространителями инфекции», — прокомментировал Креков.

В то же время он отметил, что рост числа заболевших замедлился и впервые за долгое время коэффициент распространения инфекции оказался ниже единицы. Причиной этого Креков считает школьные каникулы. «Больше стало больных средней тяжести», — добавил загубернатора. Также он добавил, что в резерве остаются около свободных 1500 коек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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