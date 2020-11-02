После каникул свердловских школьников переведут на дистант

После каникул школьники Свердловской области уйдут на дистанционное обучение, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга. Он пообещал, что дистант продлится всего неделю.
Решение Креков объяснил в первую очередь большим числом болеющих учителей. «Учителя стали за короткое время одной из самых болеющих категорий и соответственно, распространителями инфекции», — прокомментировал Креков.
В то же время он отметил, что рост числа заболевших замедлился и впервые за долгое время коэффициент распространения инфекции оказался ниже единицы. Причиной этого Креков считает школьные каникулы. «Больше стало больных средней тяжести», — добавил загубернатора. Также он добавил, что в резерве остаются около свободных 1500 коек.
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