Дональд Трамп затанцевал под Y.M.C.A. Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп, который отстает на начавшихся выборах главы государства, затанцевал под неофициальный гимн геев Манхэттена. Трамп выложил в Twitter видео с призывом голосовать.

«Голосовать! Голосовать! Голосовать!» — подписал ролик Трамп. На видео президент со счастливой улыбкой танцует на глазах толпы под песню Y.M.C.A. группы Village people. На момент написания новости запись лайкнули уже 156,7 тысячам пользователей.

При этом результаты опросов показывают, что главный соперник Трампа на выборах Джо Байден опережает его. Из-за этого даже выросли фондовые индексы на торгах в Западной Европе. На первом избирательном участке, который проголосовал, уже признали победу Байдена, пишет «Федеральное агентство новостей».

Выборы в США могут серьезно сказаться на курсе рубля. Вне зависимости от того, кто победит, российскую валюту обвалят санкциями. Американские выборы также побили рекорды у букмекеров, фаворитом по ставкам стал Джо Байден, уточняет телеканал 360.