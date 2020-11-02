Рублю предрекли крах после выборов в США

После оглашения результатов выборов в США Вашингтон займется санкциями по отношению к РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В день выборов президента США курсы доллара и евро могут вновь обновить рекорд в РФ. Однако гораздо больший крах ожидает рубль после оглашения результатов выборов — на Россию будут наложены санкции, но ситуацию усугубит положение в самой стране. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Селянин.

Сегодня впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года.

«Думаю, в течение дня Центробанк РФ проведет какие-то интервенции, и к концу дня цифры будут ниже, чем сейчас. Но это не означает, что завтра, в день выборов президента США, не будет новый рекорд. Хотя у ЦБ достаточно резервов, чтобы смягчить это падение — что они и делают. Но побороть саму тенденцию будет невозможно», — считает Селянин.

По прогнозу экономиста, с реальными трудностями россияне столкнутся после того, как станет известно имя нового президента США. «Как только станет известен новый американский лидер, снова встанет вопрос относительно санкций по отношению к РФ. И они, безусловно, будут — их откладывали в связи с подготовкой к выборам. При этом не стоит отрицать, что и в российской экономике все не очень здорово — и уже внутренних факторов достаточно для того, чтобы рубль продолжил снижение», — поделился эксперт.

По мнению Селянина, сейчас нет серьезных причин для усиления рубля, поэтому имеет смысл рассуждать лишь о границах падения. При этом не исключено, что до Нового года больше 100 рублей будет стоить не только евро, но и доллар. «О динамике можно рассуждать сколько угодно, но вектор на ослабление валюты очевиден», — заключил экономист.

В Кремле заявили, что сейчас любая мировая валюта находится под серьезным давлением из-за проблем в экономике, но России удается сохранить макроэкономическую стабильность. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, колебания курса рубля несильно повлияют на стоимость товаров и услуг.