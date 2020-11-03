Россияне в ближайшие дни получат бесплатные лекарства от COVID. Заявление Минздрава РФ

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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье, медицина
Некоторые больные смогут получить лекарства от коронавируса на следующей неделе Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, амбулаторно, получат бесплатные лекарства от COVID. Их начнут раздавать уже на следующей неделе, говорит директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Это заработает для некоторых субъектов уже на следующей неделе, потому что процедура закупки тоже упрощена. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов», — цитирует Максимкину telegram-канал ТАСС.

Пока препаратом обеспечат только часть амбулаторных пациентов. Однако до конца года их цифра превысит 640 тысяч человек. Деньги на лекарства для пациентов, которые лечатся дома, уже отправлены в регионы России, уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко. Правительство 2 ноября заявляло, что на это выделено 5 миллиардов из бюджета страны.

Жизненно важный препарат от коронавируса уже раскуплен в аптеках, утверждает телеканал 360. Ведомство предупреждает, что антибиотики бесполезны против коронавируса, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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