Настоятель храма в Екатеринбурге готов примкнуть к отцу Сергию

Мятежный экс-монах Сергий прославился своими высказываниями о коронавирусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

У Екатеринбургской епархии появились вопросы к настоятелю церкви блаженной Ксении Петербуржской. Ее настоятеля отца Георгия заподозрили в симпатиях к мятежному экс-монаху Сергию. Епархия направила в храм своих представителей.

Прихожане храма блаженной Ксении сообщили URA.RU, что объект культа на улице Шефской, 2 б собираются опечатать. Причины такого решения не озвучиваются. «Только что приходили в храм священники от митрополии, отказались при нас публично зачитывать бумагу, с которой приехали. Общаться с нами, с народом отказались и ушли» — рассказал URA.RU один из прихожан. Предположительно, визит представителей епархии связан с тем, что руководство храма блаженной Ксении и его прихожане, поддерживают опального экс-схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь Спорительница хлебов.

В Екатеринбургской епархии не стали отрицать визит в указанный объект культа. В беседе с URA.RU секретарь Епархиального совета игумен Вениамин сказал, что закрытие храмов в принципе невозможно. По словам игумена Вениамина, настоятель храма блаженной Ксении вчера не явился на собрание, где отцу Георгию должны были задать вопросы и вручить документ для исполнения. Деталей документа Вениамин не озвучил, сказав, что предназначен он для конкретного человека.

Что касается приверженности настоятеля храма и прихожан идеям экс-схиигумена Сергия и выхода из-под контроля митрополии, то пока этому у епархии нет таких подтверждений. «По крайней мере, он должен был заявить об этом сам», — сказал секретарь епархиального совета. На момент публикации настоятель храма Георгий был недоступен для комментария.