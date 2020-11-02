За больными коронавирусом свердловчанами будут следить

За передвижениями заразившихся коронавирусом жителей Свердловской области будут следить с помощью мобильных телефонов. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.
«Мы уже экспериментально отрабатывали эту схему весной и летом», — уточнил Креков. Он добавил, что представители правительства прорабатывают взаимодействие со всеми сотовыми операторами. При этом он подчеркнул, что работа будет вестись «через компетентные органы». Предполагается, что мера будет применятся к тем свердловчанам, которые могут заразить окружающих.
Креков также рассказал, что выздоравливающих больных будут долечивать на дому. Таким пациентам, по его словам, гарантируют бесплатные медикаменты и регулярное общение с медиками.
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