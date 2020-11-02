02 ноября 2020

За больными коронавирусом свердловчанами будут следить

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, снимает на телефон, маска на лицо, парочка на скамейке
Нарушивших самоизоляцию могут оштрафовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За передвижениями заразившихся коронавирусом жителей Свердловской области будут следить с помощью мобильных телефонов. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Мы уже экспериментально отрабатывали эту схему весной и летом», — уточнил Креков. Он добавил, что представители правительства прорабатывают взаимодействие со всеми сотовыми операторами. При этом он подчеркнул, что работа будет вестись «через компетентные органы». Предполагается, что мера будет применятся к тем свердловчанам, которые могут заразить окружающих.

Креков также рассказал, что выздоравливающих больных будут долечивать на дому. Таким пациентам, по его словам, гарантируют бесплатные медикаменты и регулярное общение с медиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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