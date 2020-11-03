Россиянин, обвиняемый по делу МН17, впервые дал показания

Олег Пулатов не видел «Бук», который сбил Boeing Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Разведчик из России Олег Пулатов вообще не знал, что у ополчения на Донбассе есть зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого сбил Boeing МН17. Охрана и перевозка ЗРК в его обязанности не входила, сообщил Пулатов на заседании суда в Нидерландах.

«Я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система „Бук“ у ополчения. На тот момент со своим подразделением я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки», — цитирует Пулатова РИА «Новости».

Разведчик также раскрыл, что «Буки» все-таки стояли на близлежащих территориях, но это были позиции армии Украины в Зарощенском. Также Пулатов заявил, что в населенном пункте, Петровское располагались установки «Точка».

В ответ на записи телефонных разговоров, которые ему предоставили в суде, мужчина отметил, что знал о прослушке его номера. Поэтому связь с него использовалась для введения противников в заблуждение. Пулатов выразил соболезнования близким погибших в катастрофе 2014 года и призвал осудить реальных преступников.

Подполковник запаса ВДВ России Олег Пулатов — единственный, кто согласился на взаимодействие с судом из всех обвиняемых по делу крушения Boeing МН17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы в 2014 году погибли 298 человек. Следователи из Нидерландов считают, что лайнер сбили из «Бука», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде из Курска. Минюст получил от ЕСПЧ иск к России от Нидерландов по делу об этой авиакатастрофе, пишет RT. Россия покинула консультации по этому делу, назвав их шабашем, напоминает агентство Nation news.