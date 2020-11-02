Из Курганской области уходит крупный поставщик газа

С 2021 года Курганская область лишится одного из поставщиков газа в баллонах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области с 1 января 2021 года не будет работать Газэнергосеть Оренбург. Данная информация указана на сайте компании. До августа только эта организация могла поставлять газ в баллонах жителям региона.

«Общество сообщает о прекращении деятельности по поставке СУГ (сжиженного углеводородного газа) населению Курганской области с 01.01.2021 г.», — указано в сообщении. Это связано с окончанием срока действия документа, по которому компания могла заниматься данной деятельностью, и расторжением договоров аренды имущества.

Несмотря на то, что компания не будет работать в следующем году, потребители газа уже жалуются на проблемы. «Звоним в ООО „Газэнергосеть Оренбург“, просим нам привезти газ с баллоном. Нам говорят, что газа нет и не будет», — рассказал URA.RU житель Кургана. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент информационной политики региона. На момент публикации материала ответ не поступил.

Данная компания была монополистом в регионе по поставке сжиженного газа в баллонах. Летом ее руководство заявляло, что местный филиал находится на грани банкротства. В августе стало известно, что статус гарантирующего поставщика, который позволяет доставлять газ в баллонах в области, также присвоят Анатолию Колташову. В октябре пресс-служба облдумы сообщала, что в регионе есть предприниматель, который заправляет баллоны на дому.

Житель Лебяжьевского района (Курганская область) в июле рассказал, что поставщик не привозит баллоны с газом в отдаленные села. Похожая ситуация складывалась в Альменевском, Куртамышском и Притобольном районах. Данная проблема неоднократно поднималась на заседаниях облдумы.