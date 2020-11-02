Жители челябинского курорта выступили против Минобороны

Жители и бизнесмены хотят разграничить статус земель курорта Кисегач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселков курорта Кисегач (Челябинская область) написали коллективное обращение в минэкономразвития РФ, Россельхоз и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Они просят передать часть земель, принадлежащих Минобороны РФ, Чебаркулю, передает корреспондент URA.RU.

«Такое обращение есть. Петицию подписали жители поселков и владельцы санаториев и баз отдыха. В самом Чебаркуле ее поддерживают», — заявила URA.RU мэр Чебаркуля Светлана Виноградова.

Изменение статуса земель позволит снять запрет на развитие территории. Ситуация обострилась зимой прошлого года, когда после аварии на теплосетях и на коллекторе жители столкнулись с ситуацией, когда местные власти ничего не могут сделать. «Земля, жилфонд и сети не наши, а люди и ответственность — наша», — отметила Виноградова.

Летом 2019 года губернатор Алексей Текслер выделил средства на подготовку проекта генплана. Это было сделано впервые за десятки лет. «Проект разработан, сейчас у более девяти тысяч жителей появилась надежда», — добавила URA.RU Виноградова.

В минэкологии региона отметили, что здесь планируется создать особо охраняемую зону — природный парк. Но необходимо решить вопрос с категориями земель минобороны и лесников. «Мы готовы определить те места, где можно развивать бизнес, и леса, на которых нельзя проводить вырубку, так как они нужны для сохранения водного баланса. Также нужно снизить до минимума откачку воды», — уточнили URA.RU в минэкологии области. В ведомстве добавили, что решение по землям минобороны остается за военными, однако экологи хотели бы наложить на часть земель охранный статус для сохранения водоема.

В пресс-службу Минобороны ЦВО запрос отправлен. На момент публикации материала ответ не поступил.