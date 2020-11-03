Кремль изменил графики российских вице-губернаторов

До конца года обучение кураторов внутренней политики из регионов не состоится Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кремлевская учеба заместителей глав регионов по внутренней политике, планировавшаяся на конец года, не состоится. Как сообщил URA.RU один из вице-губернаторов, из-за коронавируса мероприятие перенесено и будут переведено в онлайн-режим.

«В конце года планировалось традиционное обучение. Разумеется, оно касалось организации праймериз [„Единой России“], выборов и других вызовов. Но сообщили, что обучения в этом году не будет. Только после Нового года и уже в режиме видеоконференцсвязи», — отметил инсайдер.

URA.RU запросило комментарии у семи уральских кураторов внутренней политики в регионах. Однако они не ответили или отказались от комментариев.

Один из вице-губернаторов, согласившийся говорить на условиях анонимности, рассказал, как проходит обучение. «Все зависит от повестки. Обычно обучение длится два-три дня. Всех рассаживают по федеральным округам. Выступает лектор, далее следуют вопросы-ответы, потом круглые столы на обсуждавшуюся тему. В это время участников уже меняют местами, они не располагаются по округам», — поделился собеседник. При этом он выразил сожаление, что в дальнейшем обучение не будет очным. «Вживую намного интереснее, доступнее, есть возможность обменяться опытом. По ВКС будет, как какая-то установочная форма. Очень жаль, что не будет живого общения. Хотя все мы понимают, что из-за коронавируса по-другому никак», — добавил ньюсмейкер

Учебу политических вице-губернаторов курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Во время таких встреч внутриполитические блоки регионов получают новые вводные и повышают свой уровень.