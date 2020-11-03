Журналист отказался отдавать избивавшим фотокамеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные напали на фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова. когда он выполнял редакционное задание, снимая витрины обменных пунктов с курсами валют на Кутузовском проспекте в Москве. Полиция проводит проверку.

По словам Жданова, из обменника выбежали несколько мужчин, требуя показать фотографии, а затем начали его избивать. «Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — рассказал фотокорреспондент коллегам. Он отметил, что двое из мужчин были одеты в форму ЧОПовцев. Они заставили фотографа стереть все снимки с камеры, но нападавшие решили отобрать аппаратуру. Анатолий Жданов сумел вырваться и перебежать на другую сторону проспекта, несмотря на большой поток машин.

Фотокорреспондент вызвал на место ЧП скорую помощь и полицию. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Полиция проводит по факту нападения проверку и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента может подключиться Следственный комитет России. нападавшим могут предъявить обвинение по статье 116 УК РФ (побои) и статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).