Нарколог определил влияние алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя при заболевании коронавирусом может усложнить течение болезни, рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что многие лекарства, применяемые при лечении COVID-19, несовместимы со спиртным.
Исаев в интервью радио Sputnik рассказал, что употребление алкоголя сильно подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся коронавирусом может получить тяжелую форму течения болезни. «Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — подчеркнул нарколог.
Врач напомнил, что алкоголь и антибиотики в принципе несовместимы. Кроме того, употребление спиртного осложняет действие антикоагулянтов, которые препятствуют образованию тромбов. «Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах», — говорит Исаев.
Нарколог поделился наблюдением, что при тяжелом течение болезни у выпивающих пропадает всякая тяга к алкоголю. «Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию — нет», — подчеркнул врач.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рекомендовал россиянам укреплять иммунитет: гулять на свежем воздухе, закаливаться, полноценно питаться, соблюдать режим сна и отказаться от алкоголя. Также риск смертности снижает витамин D, передает телеканал 360.