Александр Петров (слева) соблюдал все меры предосторожности, но все равно заболел COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, который владеет новоуральским заводом «Медсинтез» по производству вакцин от COVID-19, заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам парламентарий в своем аккаунте в Facebook.

«Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было», — написал Петров. Он пожаловался на хронический недосып и переработку. При этом депутат отметил, что всегда соблюдал меры предосторожности: носил маску, пользовался антибактериальным средством, а после контакта с людьми пил необходимые препараты для профилактики заболевания.

«Но пришли пленарные дни. По четыре-шесть часов в зале. Усилил профилактику до нормы инструкции по лечению РНК-вируса. Но бросило в пот не по-детски и захотелось стать ленивым. Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов. Привет прилетел через часы», — вспоминает Петров. По его словам, после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус, обратился к врачу, прошел КТ и самоизолировался.

Парламентарий уточнил, что исследования показали один процент поражения легких, также он испытывает слабость. Он посоветовал следить за показателями, даже если кажется, что все хорошо. Петров также пообещал сделать вакцину «Урал» и победить коронавирус.

Ранее URA.RU сообщало, что на новоуральском заводе «Медсинтез», принадлежащем семье Петрова, работают сразу над двумя вакцинами от коронавируса. Речь идет о вакцине «Спутник V», созданной в центре Гамалеи, которую будут производить в Новоуральске, и вакцине «Урал», которая является собственной разработкой уральского завода. Она станет третьей в России после разработки центром «Вектор» «ЭпиВакКороны».